Tekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı
Ekim ayının yaklaşmasıyla havalar iyiden iyiye soğudu. Birçok kentte yağışların artması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler önce Tekirdağ içi uyarılarda bulundu. Kent bugün yağmura teslim oldu. Bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.
METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'a yönelik günler öncesinden uyarılarda bulundu.
Uyarılarının ardından kentte dün geceden bu yana aralıklarla yağmur etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü, gün içinde de aralıklarla etkisini artırırken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağış, ikindiden sonra etkisini kaybetti.
