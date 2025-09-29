Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı

Tekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Yağmur, Hava Durumu, Soğuk Hava, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekim ayının yaklaşmasıyla havalar iyiden iyiye soğudu. Birçok kentte yağışların artması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler önce Tekirdağ içi uyarılarda bulundu. Kent bugün yağmura teslim oldu. Bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Ekim ayının yaklaşmasıyla havalar da soğumaya başladı.

Tekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı - 1. Resim

METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'a yönelik günler öncesinden uyarılarda bulundu.

Uyarılarının ardından kentte dün geceden bu yana aralıklarla yağmur etkili oldu.

Tekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı - 2. Resim

Gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü, gün içinde de aralıklarla etkisini artırırken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağış, ikindiden sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya, işkenceyi önleyen Avrupa Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldıDaria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor - YaşamMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor6 milyonda bir görülüyor, Türkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardı - YaşamTürkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardıMeteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’de kuvvetli yağış - Yaşamİstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış!Prof. Dr. Esfender Korkmaz yaptırdı: Çıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldı - YaşamÇıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldıKütahya bir kez daha sallandı! Simav'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - YaşamKütahya bir kez daha sallandı!Mersin'de ürettikleri bal Fransa ve İngiltere'den ödülle döndü! "Bu kaliteyi gelecek nesillere aktaracağız" - YaşamÜrettikleri bal, Fransa ve İngiltere'den ödülle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...