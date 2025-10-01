Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

BEDAŞ, 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa yakasında 22 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, günün ilk saatlerinden itibaren etkili olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesi paylaşıldı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa yakasında 2 Ekim 2025 Perşembe günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, resmi ve dini bayramlar dışında neredeyse her gün planlı olarak uygulanan kesintilerin büyük oranda bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Bu kapsamda Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara günün ilk saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 1. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 2. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 3. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 4. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 5. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 6. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 7. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 8. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 9. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 10. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 11. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 12. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 13. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 14. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 15. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 16. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 17. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 18. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 19. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 20. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 21. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 22. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 23. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 24. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 25. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 26. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 27. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 28. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 29. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 30. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 31. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 32. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 33. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 34. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 35. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 36. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 37. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 38. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 39. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 40. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 41. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 42. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 43. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 44. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 45. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 46. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 47. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 48. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 49. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 50. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 51. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 52. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 53. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 54. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 55. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 56. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 57. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 58. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 59. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 60. Resim

İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - 61. Resim

