İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa yakasında 2 Ekim 2025 Perşembe günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, resmi ve dini bayramlar dışında neredeyse her gün planlı olarak uygulanan kesintilerin büyük oranda bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Bu kapsamda Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara günün ilk saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.