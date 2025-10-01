Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı çalışmalar sebebiyle 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Kadıköy'ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Kadıköy elektrik kesintisi sorgulama listesi...

AYEDAŞ, Kadıköy'ün bazı mahallerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

Kesintiler sebebiyle bazı mahallelerde saatlerce elektrik verilemeyecek. Vatandaşlar hangi saat aralıklarında elektriksiz kalacaklarını merak edip araştırıyor.

KADIKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kadıköy'ün Acıbadem, Rasımpaşa, Bostancı ve 19 Mayıs mahallerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi devam ediyor. Elektriklerin gün içinde verilmesi bekleniyor.

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

