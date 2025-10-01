Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta korkutan yangın! Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evi de zarar gördü

Beşiktaş’ta korkutan yangın! Oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de zarar gördü

İstanbul Beşiktaş’ta 3 katlı bir ahşap binada çıkan yangın, çevredeki 3 binaya sıçradı. İki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangından etkilenen binalardan biri oyuncu Şebnem Bozoklu’ya ait olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıkmış ve yanan ahşap bina yol kenarında park halinde olan aracın üzerine devrilmişti.

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EV YANGINDAN ETKİLENDİ

Ahşap binada çıkan yangın, bitişiğindeki 3 binaya da sıçramıştı. Toplamda 4 bina zarar görürken, 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen binalardan birinin oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu öğrenildi.

Ahşap bir binanın alev aldığını ardından yangının yan binalara sıçradığını söyleyen Murat Işık, "İtfaiye aracının buradan geçtiğini gördüm. Ahşap bir bina alev almıştı. Bir süre geçtikten sonra alev yan binalara sıçradı. İyi tarafı can kaybı olmadı. Şebnem Hanım'ın orada bir evi olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

