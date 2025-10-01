Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz
Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefat haberiyle sarsıldı.
Katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü oyuncu ve model, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
“ACI KAYBIMIZ” DİYEREK DUYURDU
Yağcı, yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”
BİRCE AKALAY’IN DA HALASIYDI
Paylaşımın ardından çok sayıda kişi, Barış Murat Yağcı’ya taziye mesajlarıyla destek verdi.
Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda halası Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu. Akalay paylaşımında “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.