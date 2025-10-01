Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz

Katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü oyuncu ve model, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

“ACI KAYBIMIZ” DİYEREK DUYURDU

Yağcı, yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

BİRCE AKALAY’IN DA HALASIYDI

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi, Barış Murat Yağcı’ya taziye mesajlarıyla destek verdi.