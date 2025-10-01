Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz

Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz
Barış Murat Yağcı, Survivor, Ölüm, Aile, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefat haberiyle sarsıldı.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü oyuncu ve model, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 

“ACI KAYBIMIZ” DİYEREK DUYURDU

Yağcı, yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz - 1. Resim

BİRCE AKALAY’IN DA HALASIYDI

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi, Barış Murat Yağcı’ya taziye mesajlarıyla destek verdi.

Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda halası Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu. Akalay paylaşımında “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Liverpool bu kadarını beklemiyordu! İlkay Gündoğan 'İsim veremem' diyerek anlattıBorussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyor - MagazinSeda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyorAyşe Barım’ın Gezi davasında ünlüler tanık kürsüsünde! Tek tek ifade verdiler - Magazinİkinci kez hakim karşısındaGüllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada - MagazinO geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı!Sade ev, dev servet… Güllü’nün patronundan şaşırtan mal varlığı iddiası - MagazinGüllü’nün patronundan şaşırtan mal varlığı iddiasıMenajer Ayşe Barım, ikinci defa hakim karşısına çıkıyor - MagazinMenajer Ayşe Barım için kritik gün!Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesi ortaya çıktı! "İntihar söz konusu değil" - Magazin"İntihar söz konusu değil!"
Sonraki Haber Yükleniyor...