Seda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyor

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın dikkat çeken açıklamalarıyla konuşuldu.

ZEHİRLEYECEĞİNİ SANIYOR

Sayan, annesinin evde çalışan kadınların kendisini zehirlemeye çalıştığını düşündüğünü ifade etti. Annesinin bu düşüncelerinden dolayı zaman zaman kendisiyle ya da ablasıyla karşılaştığında yemek yemediğini söyledi.

“BU KADINLAR BENİ ÖLDÜRECEK”

Seda Sayan programındaki açıklamasında şunları söyledi: