Seda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyor
Seda Sayan, bu kez annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın ev çalışanlarına yönelik şüpheleriyle gündeme geldi. Sayan, Gürsaçar’ın evde çalışan kadınların kendisini zehirleyeceğini düşündüğünü açıklayarak şaşırttı. Ünlü şarkıcı, annesinin bu endişe nedeniyle zaman zaman yemek yemeyi reddettiğini de belirtti.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın dikkat çeken açıklamalarıyla konuşuldu.
ZEHİRLEYECEĞİNİ SANIYOR
Sayan, annesinin evde çalışan kadınların kendisini zehirlemeye çalıştığını düşündüğünü ifade etti. Annesinin bu düşüncelerinden dolayı zaman zaman kendisiyle ya da ablasıyla karşılaştığında yemek yemediğini söyledi.
“BU KADINLAR BENİ ÖLDÜRECEK”
Seda Sayan programındaki açıklamasında şunları söyledi:
"Annem evdeki kadınlara kafasını takıyor. Bunlar beni zehirleyecek diyor nedense. Anne seni niye zehirlesinler diyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bu kadınlar beni öldürecek siz bilmiyorsunuz, zehirleyecek beni bunlar. Anne seni niye öldürsünler, sen ölürsen işsiz kalırlar diyorum, onlar iş bulur diyor."
