"Nilperi Şahinkaya-Fırat Çelik kavga etti, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü" iddiası! İlk açıklama...

Çekşmleri devam eden 'Gelin Takımı 2 filminde rol alan Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in kavga ettiği, o sırada Şahinkaya'yı sakinleştirmek isteyen meslektaşı Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürülmüştü. Çok konuşulan iddiaya dair Bozoklu'dan açıklama geldi.

Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği; oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Mehmet Günsür, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Ecem Erkek ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı romantik komedi türündeki Gelin Takımı 2'nin çekimleri, Ege'de sürüyor.

Filmin setinde, iki oyuncu arasında kavga çıktığı haberleri gündem oldu. Şahinkaya ile Çelik'in kavga ettiği, yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu'nun da sandalyeden düştüğü iddia edildi.

KÜÇÜK ÇAPLI TARTIŞMA

Habertürk'te yer alan habere göre; oyuncuların bulunduğu masada Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında küçük çaplı bir tartışma çıktı. Ancak iddia edildiği gibi arbede yaşanmadı. Ertesi sabah bir araya gelen Şahinkaya ve Çelik, aralarındaki sorunu çözdü.

Fırat Çelik

"YOK BE ABLAM"

Şebnem Bozoklu'nun açıklaması da rol arkadaşlarının kavga etmediği yönünde oldu. Ünlü oyuncu, "Abla, iyi misin? Sandalyeden düşmüşsün" şeklindeki yoruma, "Yok be ablam" diyerek gülme emojisiyle karşılık verdi.