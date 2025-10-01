Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liverpool bu kadarını beklemiyordu! İlkay Gündoğan 'İsim veremem' diyerek anlattı

- Güncelleme:
Liverpool bu kadarını beklemiyordu! İlkay Gündoğan &#039;İsim veremem&#039; diyerek anlattı
Galatasaray, İlkay Gündoğan, Liverpool, Şampiyonlar Ligi, Transfer, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, 1-0 galip geldikleri Liverpool maçında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Uzun yıllar Premier Lig'de top koşturan deneyimli futbolcu, İngiliz ekibinde forma giyen bir futbolcunun maç sırasında stadyum atmosferiyle ilgili kendisine söylediklerini paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt kabusuyla başlayan Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Liverpool karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Stadı tamamen dolduran taraftarları önünde 1-0 kazanmayı başaran sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimlerden biri de İlkay Gündoğan oldu. 34 yaşındaki futbolcu, maç sonu açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

İLKAY'DAN ASLANTEPE İTİRAFI

Galatasaray taraftarlarının maç boyu süren coşkusu ve meşin yuvarlağın Liverpool'da olduğu bölümlerde yükselen ıslık sesleri İngiliz basınından geniş yankı buldu. İlkay Gündoğan da RAMS Park'taki atmosfere vurgu yaptı.

Liverpool bunu hiç beklemiyordu! İlkay Gündoğan "İsim veremem" diyerek anlattı - 1. Resim

"ATMOSFER HER ZAMAN BÖYLE Mİ?"

2 Eylül'de Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan, karşılaşma devam ederken Liverpool forması giyen bir futbolcunun yanına gelerek, "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diye sorduğunu belirtti.

Liverpool bunu hiç beklemiyordu! İlkay Gündoğan "İsim veremem" diyerek anlattı - 2. Resim

İngiliz muhabir, söz konusu futbolcunun adını söylemesini istese de; Galatasaraylı yıldız "İsim veremem" cevabını verdi.

