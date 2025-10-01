Liverpool bu kadarını beklemiyordu! İlkay Gündoğan 'İsim veremem' diyerek anlattı

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt kabusuyla başlayan Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Liverpool karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Stadı tamamen dolduran taraftarları önünde 1-0 kazanmayı başaran sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimlerden biri de İlkay Gündoğan oldu. 34 yaşındaki futbolcu, maç sonu açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

İLKAY'DAN ASLANTEPE İTİRAFI

Galatasaray taraftarlarının maç boyu süren coşkusu ve meşin yuvarlağın Liverpool'da olduğu bölümlerde yükselen ıslık sesleri İngiliz basınından geniş yankı buldu. İlkay Gündoğan da RAMS Park'taki atmosfere vurgu yaptı.

"ATMOSFER HER ZAMAN BÖYLE Mİ?"

2 Eylül'de Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan, karşılaşma devam ederken Liverpool forması giyen bir futbolcunun yanına gelerek, "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diye sorduğunu belirtti.

İngiliz muhabir, söz konusu futbolcunun adını söylemesini istese de; Galatasaraylı yıldız "İsim veremem" cevabını verdi.