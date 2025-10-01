Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Bu senenin balığı" diye duyurdu! Kilosu 100 liradan satılıyor

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Tekirdağ'da seyyar balıkçılık yapan Engin Şinik, balık çeşitliliğiyle ilgili konuştu. "Bu senenin balığı sardalya" diyen Şinik, kilosunun 100 lira olduğunu söyledi. 

Seyyar tezgahta istavrit, sardalya, hamsi ve uskumruyu kilogramı 150 TL’den satışa sunduğunu belirten Engin Şinik, vatandaşlara her ay düzenli olarak balık yemeleri tavsiyesinde bulundu. Şinik, "Hamsi ve sardalyayı şu an 100 ile 150 TL arasında satıyorum. Bazen balık olmayınca 200 liraya kadar çıkıyor. Bu senenin balığı sardalya balığıdır. İnanın balıklar bu yıl temmuz ayından beridir o kadar lezzetli ki her aileye balık yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

PALAMUT VE LÜFER BEKLENTİSİ

Vatandaşların özellikle palamut, lüfer ve çinekop beklediğini ifade eden Şinik, "Ama bu aralar pek çıkmıyor, bekliyoruz. Havalar halen sıcak olduğu için şu an balık az çıkıyor" diye konuştu.

