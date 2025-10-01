Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EuroLeague'de 2'nci hafta heyecanı: İşte maç programı...

EuroLeague'de 2'nci hafta heyecanı: İşte maç programı...
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 2'nci hafta maçları 2 Ekim ve 3 Ekim'de oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim'de parkeye çıkacak.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2'nci hafta, 2 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla start alacak.

EuroLeague'de haftanın programı şöyle:

2 Ekim Perşembe
21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)
21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)
21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)

3 Ekim Cuma
20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)
20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)
20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)
21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)
21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)
22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

