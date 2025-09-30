Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar...

EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EuroLeague&#039;de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yeni sezon öncesi önemli düzenlemelere gidildi. Teknik fauller ve hızlı hücum kurallarında değişiklikler yapıldı.

Avrupa'da profesyonel basketbol kulüpleri arasında düzenlenen en üst düzey lig olan EuroLeague'de önemli kural değişikliklerine imza atıldı. 

TEKNİK FAUL ÖNCESİ UYARI OLMAYACAK

Değişen ilk kurala göre; hakemler, uygunsuz davranışlar sergilemeye veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlere teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak. Oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde ise uyarılar devam edecek.

EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar... - 1. Resim

OTOMATİK DİSKALİFİYE

EuroLeague yönetimi, bir diğer önemli düzenlemeyi hızlı hücumlar için yaptı. Antrenörler ve yedek oyuncular, hızlı hücum sırasında sahaya girmeleri halinde otomatik olarak diskalifiye edilecek.

EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar... - 2. Resim

8 SANİYE İHLALİ TEKRAR İZLENECEK

EuroLeague, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de bazı yenilikler getirdi. Son çeyreğin son 2 dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali tekrar incelenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Hakemler galibiyetimize ket vurdu - Spor'Kadıköy'de galibiyetimizi hakemler engelledi'UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta: Legia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakem - SporLegia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakemUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu - SporUEFA açıkladı: İşte Fenerbahçe-Nice maçının hakemi...Maça saatler kala yayınlanan video gündem oldu! Liverpool'un yıldızından Galatasaray itirafı - SporLiverpool'un yıldızından Galatasaray itirafıMR sonuçları temiz çıkmıştı! Jhon Duran'dan bir kötü haber daha - SporMR'ı temiz çıkmıştı! Yıldız golcüden bir kötü haber dahaLiverpool maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu - SporDev maç öncesi skor tabelası gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...