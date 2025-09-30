EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yeni sezon öncesi önemli düzenlemelere gidildi. Teknik fauller ve hızlı hücum kurallarında değişiklikler yapıldı.
Avrupa'da profesyonel basketbol kulüpleri arasında düzenlenen en üst düzey lig olan EuroLeague'de önemli kural değişikliklerine imza atıldı.
TEKNİK FAUL ÖNCESİ UYARI OLMAYACAK
Değişen ilk kurala göre; hakemler, uygunsuz davranışlar sergilemeye veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlere teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak. Oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde ise uyarılar devam edecek.
OTOMATİK DİSKALİFİYE
EuroLeague yönetimi, bir diğer önemli düzenlemeyi hızlı hücumlar için yaptı. Antrenörler ve yedek oyuncular, hızlı hücum sırasında sahaya girmeleri halinde otomatik olarak diskalifiye edilecek.
8 SANİYE İHLALİ TEKRAR İZLENECEK
EuroLeague, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de bazı yenilikler getirdi. Son çeyreğin son 2 dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali tekrar incelenebilecek.