EuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar...

Avrupa'da profesyonel basketbol kulüpleri arasında düzenlenen en üst düzey lig olan EuroLeague'de önemli kural değişikliklerine imza atıldı.

TEKNİK FAUL ÖNCESİ UYARI OLMAYACAK

Değişen ilk kurala göre; hakemler, uygunsuz davranışlar sergilemeye veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlere teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak. Oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde ise uyarılar devam edecek.

OTOMATİK DİSKALİFİYE

EuroLeague yönetimi, bir diğer önemli düzenlemeyi hızlı hücumlar için yaptı. Antrenörler ve yedek oyuncular, hızlı hücum sırasında sahaya girmeleri halinde otomatik olarak diskalifiye edilecek.

8 SANİYE İHLALİ TEKRAR İZLENECEK

EuroLeague, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de bazı yenilikler getirdi. Son çeyreğin son 2 dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali tekrar incelenebilecek.