Ahmet Sungur görevden uzaklaştırılmıştı: Yahşihan Belediye Başkan Vekili belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığınca, Belediye Başkanı Sungur, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmış, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Bugün Sunguru'un yerine vekil olacak isim belli oldu.

BAŞKAN VEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK OLDU

Belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 15 meclis üyesinden Aydın Demirdirek ile AK Parti'li Hüseyin Şenol, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 4. turda 10 oy alan Aydın Demirdirek, belediye başkan vekili seçildi, Şenol 5 oyda kaldı.

"BAŞKANIMIZ DÖNERSE EMANETİ TESLİM EDERİM"

Demirdirek, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sadece kendisinin kazanmadığını, 15 meclis üyesi ve Yahşihan'ın kazandığını belirterek, "Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.