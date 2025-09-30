İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Esenyurt'ta silahlı tehdit olayına karışan şüphelilerin kullandığı araç polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan zanlılar kaçınca kovalamaca başladı. Kırmızı ışıkta geçen şüpheli aracı kovalayan polis, o sırada Muharrem Özdemir (30) yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı.

TALİHSİZ ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 çocuk babası Muharrem Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşı yola geçen araca polis aracının çarpma anı yer aldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından kovalanan şüpheli aracın ise terk halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.