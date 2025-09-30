Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı kovalayan ekipler karşı şeride geçen otomobile çarptı. Araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Esenyurt'ta silahlı tehdit olayına karışan şüphelilerin kullandığı araç polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan zanlılar kaçınca kovalamaca başladı. Kırmızı ışıkta geçen şüpheli aracı kovalayan polis, o sırada Muharrem Özdemir (30) yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

TALİHSİZ ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 çocuk babası Muharrem Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşı yola geçen araca polis aracının çarpma anı yer aldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından kovalanan şüpheli aracın ise terk halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

