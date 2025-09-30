Basit bir yara sandı, gerçek bambaşka çıktı! Dilinin yarısı alındı

İngiltere’de yaşayan Grace Brand, dilinin kenarında hissettiği ağrıyı başlangıçta önemsemedi. Yoğun iş temposu ve taşınma stresine bağladığı bu şikâyetin, basit bir ağız ülseri olduğunu düşünerek altı hafta boyunca doktora gitmeyi erteledi.

Ancak zamanla artan ağrılar Brand’i hastaneye gitmeye zorladı. Yapılan tetkiklerin ardından genç kadına 2. evre dil kanseri teşhisi konuldu.

DİLİNİN YARISI ALINDI

Tedavi sürecinde cerrahlar, Brand’in dilinin yarısını almak zorunda kaldı. Kendi vücudundan alınan dokuyla (sol ön kolundan çıkarılan deriyle) diline yama yapıldı. Zorlu ameliyat tam 12 saat sürdü.

TEMEL BECERİLERİ YENİDEN ÖĞRENECEK

DailyMail’e konuşan Grace, önünde uzun bir tedavi süreci olduğunu belirterek, radyoterapi göreceğini, konuşma, yutma ve yemek yeme gibi temel becerileri yeniden öğrenmek için terapiye başlayacağını söyledi.

Erken teşhisin hayatını kurtardığını vurgulayan Brand, yaşadıklarını şöyle anlattı: