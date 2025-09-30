Türkiye'nin en büyük sulama kanalı Atatürk Barajı'nda görülmemiş manzara: İlk kez karşılaştık

Türkiye, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Yağışların azalmasıyla barajlar alarm verirken, tarım ve içme suyu kaynakları tehlikeye giriyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji barajlarından biri olan Atatürk Barajı'nda da su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte çok sayıda adacık ortaya çıktı.

SON 52 YILIN EN KURAK YILI

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle barajın su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğünü belirtti.

Yaşanan kuraklığın etkilerini Atatürk Barajı'nda çok net gördüklerini dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi. Çiftçilerimiz yeterli sulama yapamadı.

İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRDÜLER

Yağışların olmayışı tarımda ciddi kuraklığa yol açtı. Gölette sular çekilince adacıklar ortaya çıktı. Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Ayrıca sular çekildikçe daha önce hiç görmediğimiz ada ve adacıklar ortaya çıkmaya başladı. Suyun turkuaz rengi ve kıyısındaki beyaz toprak yapısıyla gölet adeta Maldivlere benziyor."

TARİHİ BÖLGELER DE ORTAYA ÇIKTI

Fırat, su altında kalan bazı tarihi bölgelerin de çekilmeler nedeniyle kısmen gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Tümay ise kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin bu kadar düştüğüne daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi.