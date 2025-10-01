Gaziantep’te tenis heyecanı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Tarihi, kültürel ve ekonomik olarak Türkiye’nin en önemli şehirlerinden olan Gaziantep kıyasıya bir tenis mücadelesine sahne oluyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası tarafından düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası” ile her ilde, her ilçede tenis oynanması için bir fırsatın önü açılıyor.

Federasyonun tüm yaş kategorilerini ve ülkemizin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi ve marka değeri yüksek bir lig kurma hedefinin önemli adımlarından biri olarak görülen Şampiyona, 1-5 Ekim arasında Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası"na; Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’dan 13–30 yaş grubunda yer alan 42 kulüpten toplam 64 takım katılıyor.

Şampiyonada 38 erkek takımından 140 erkek sporcu, 26 kadın takımından 90 kadın sporcu olmak üzere toplam 230 sporcu korta çıkıyor.

"HAYALLER, CESARET VE GELECEK İÇİN MÜCADELE"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gençler ve çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Doğu ve Güneydoğu illerimizi kapsayan bu turnuva, 2026 yılı itibariyle hayata geçirmeyi planladığımız yeniden yapılandırılmış Türkiye Tenis Ligi’nin de ilk adımını oluşturuyor. Nihai hedefimiz; tüm yaş kategorilerini ve ülkemizin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi, sürdürülebilir ve marka değeri yüksek bir lig kurmak. Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, tenisin sadece büyük şehirlerde değil, her ilde, her ilçede erişilebilir bir spor olması için çalışıyoruz. Bu şampiyonada 15 farklı ilden gelen 42 kulübümüz ve 230 sporcumuz kortlarda mücadele ediyor. Ancak biliyoruz ki bu mücadele yalnızca puan ya da skor için değil; hayaller, cesaret ve gelecek için olacak. Bugün kortlarda ter döken her sporcumuz, kendi başarısının yanı sıra binlerce çocuğumuza ve gencimize ‘Ben de yapabilirim’ diyebilme cesaretini verecek. Türkiye İş Bankası’nın bu vizyonumuzu paylaşarak yanımızda olması ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir ev sahipliği ortaya koyması, bu organizasyonu daha da kıymetli hale getiriyor. Biz federasyon olarak inanıyoruz ki, sporda kalıcı başarı yalnızca yetenekle değil; kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon etrafında buluşmasıyla mümkündür. Teniste ortaya koyacağımız başarı hikâyelerinin de tam olarak bu ortak vizyonun ürünü olacağına inanıyoruz.”

"SADECE SPOR ETKİNLİĞİ DEĞİL UMUDUN, HAYALLERİN, HEDEFLERİN OLDUĞU BİR ETKİNLİK"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, yaptığı açıklamada, tenisin çoğunlukla büyük şehirlerde belli bir gelir seviyesine sahip olanların yapabileceği bir spor dalı gibi göründüğünü, şampiyonanın bunu değiştirmek için önemli bir farkındalık olduğunu söyledi.

Sözen tenisin ülkemizin diğer bölgelerine yayılması açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, diğer spor dallarında olduğu gibi tenisin de ancak desteklenmesi, bu alana yatırımın artırılmasıyla yaygınlaşabileceğinin altını çizdi.

Daha pek çok başarılı sporcunun yetişeceğini belirten Sözen, şöyle konuştu:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi fırsat eşitsizliklerinin daha belirgin olduğu, diğer bölgelere göre nispeten dezavantajlı olan bu bölgelerde düzenlenen tenis şampiyonası sadece bir spor etkinliği değil; içerisinde umudun, hayallerin, hedeflerin olduğu çok daha fazlasına karşılık gelen bir etkinlik…”

"İLHAM KAYNAĞI ROL MODELLERLE ZİHİNSEL BARİYERLER AŞILABİLİR"

Teniste, diğer branşlarda olduğu gibi, yaygınlaşmanın en etkili ve en iyi yolunun tenis kulüplerinin artırılması, tenisin okullara girmesi olduğunun altını çizen Sözen, “Kurum olarak biz de toplumsal fayda amacımızla örtüştüğü için Tenis Federasyonu ile birlikte bir adım attık ve Gaziantep’te gerçekleştirilen şampiyonanın sponsorluğunu üstlendik. Tenis sporuna desteğimizi sadece bu şampiyona ile sınırlandırmıyoruz. Federasyon ile iş birliğini daha da genişletmek, eğer Türkiye teniste bir hikâye yazacaksa orada Federasyon’a yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz” dedi.

Suat Sözen, toplumsal düzeyde ilham kaynağı olabilecek rol modellerin, spor alanında bir ulusun başarıya ulaşması açısından önemli olduğunu, bu sayede aşılması zor olarak görülen engellerin aşılabileceğini, zihinsel bariyerlerin ortadan kaldırılabileceğini de ifade etti.

Açılışın ardından Federasyon başkanı şafak müderrisgil ve İş bankası genel müdür yardımcısı Suat Sözen, Türkiye'de tenisin gençler arasında yaygınlaştırılması konusunu basın mensuplarıyla değerlendirdi.