Beyaz Saray duyurdu! 'Katar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak'

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar topraklarına, egemenliğine veya hayati altyapısına yapılacak herhangi bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri’nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak kabul edilecek.

Beyaz Saray metninde şu ifadeler yer aldı:

“Amerika Birleşik Devletleri, Katar topraklarına, egemenliğine veya hayati altyapısına yapılacak herhangi bir silahlı saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak kabul edecektir. Böyle bir saldırı durumunda, Amerika Birleşik Devletleri; diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri dahil olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alarak, ABD ve Katar'ın çıkarlarını koruyacak ve barış ile istikrarı yeniden sağlayacaktır.”

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef aldığı saldırı sırasında bir bina ağır hasar almış, dört Hamas bağlantılı kişi ile Katar güvenlik güçlerinden Onbaşı Bader Saad al-Humaidi al-Dosari hayatını kaybetmişti. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani saldırıyı ‘devlet terörü’ olarak nitelendirmişti.

NETANYAHU ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede saldırıda hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisi için üzüntüsünü dile getirdi ve Katar’ın egemenliğinin bir daha ihlal edilmeyeceğini söyledi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun saldırı için özür dilediğini açıkladı.

KATAR ABD'NİN EN BÜYÜK ÜSLERİNDEN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Katar, Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla ABD’nin stratejik ortağı İsrail’in saldırısı, Doha açısından egemenliğe doğrudan bir meydan okuma anlamına geldi.

Son aylarda Katar yalnızca İsrail değil, İran tarafından da hedef alındı. Haziran ayında İran, Katar’daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlemiş, saldırının ABD’nin nükleer altyapısına yönelik eylemlere misilleme olduğu belirtilmişti.

TRUMP KATAR'A ÖNEM VERİYOR

Trump, Mayıs ayında bölge turu kapsamında Katar’ı ziyaret etmişti. Katar yönetimi kısa süre önce ABD’ye bir Boeing 747 uçağı hibe etmiş, Trump ise bu uçağı Air Force One’ın yerine kullanabileceğini açıklamıştı.