Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada 1 Ekim Çarşamba günü Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı oynanacak. Dortmund'da oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakın takip edilecek. Bu nedenle Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı yayın bilgileri merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçlarıyla devam ediyor. Dortmund ilk hafta Juventus'la 4-4 berabere kalmış, Athletic Bilboa ise Villareal'e 1-0 yenilmişti. Bu nedenle iki takımda sahaya ligdeki ilk galibiyetlerini almak için çıkacak. Peki, Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

BORUSSİA DORTMUND-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı  1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Maç, Dortmund'un ev sahipliğinde Signal Iduna Park'ta oynanacak. 

BORUSSİA DORTMUND-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dortmund, ligde istikrarlı bir çıkış gösterirken Bundesliga'da 5 maçta 13 puan topladılar. Avrupa'da ise Juventus karşısında 4-4 berabere kaldı. 

Athletic Bilbao ise sezona Laliga'da iyi başlasalar da son haftalarda düşüşe geçtiler. Avrupa'da ilk maçında yenilgi alan Athletic Bilboa, deplasmandan puanla dönmek istiyor. 

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta

