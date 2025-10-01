Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçlarıyla devam ediyor. Dortmund ilk hafta Juventus'la 4-4 berabere kalmış, Athletic Bilboa ise Villareal'e 1-0 yenilmişti. Bu nedenle iki takımda sahaya ligdeki ilk galibiyetlerini almak için çıkacak. Peki, Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BORUSSİA DORTMUND-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Maç, Dortmund'un ev sahipliğinde Signal Iduna Park'ta oynanacak.

BORUSSİA DORTMUND-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dortmund, ligde istikrarlı bir çıkış gösterirken Bundesliga'da 5 maçta 13 puan topladılar. Avrupa'da ise Juventus karşısında 4-4 berabere kaldı.

Athletic Bilbao ise sezona Laliga'da iyi başlasalar da son haftalarda düşüşe geçtiler. Avrupa'da ilk maçında yenilgi alan Athletic Bilboa, deplasmandan puanla dönmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta