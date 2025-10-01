Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçları kapsamında Azerbaycan'da önemli bir mücadele oynanacak. Karabağ, sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen bu karşılaşma, nefesleri kesecek anlara sahne olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının ikinci haftasında Karabağ ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Azerbaycan temsilcisi, ev sahibi avantajıyla sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Kopenhag ise kritik deplasmandan 3 puan çıkararak grupta üstünlük kurmak istiyor. Futbolseverler ise "Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor.
KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.
KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Tofig Bahramov Cumhuriyyet Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.
KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU
Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Addai, Zoubir, Andrade, Duran
Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Delaney, Robert, Claesson, Elyounoussi