Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor

Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde heyecan sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Karabağ, Kopenhag, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçları kapsamında Azerbaycan'da önemli bir mücadele oynanacak. Karabağ, sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen bu karşılaşma, nefesleri kesecek anlara sahne olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının ikinci haftasında Karabağ ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Azerbaycan temsilcisi, ev sahibi avantajıyla sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Kopenhag ise kritik deplasmandan 3 puan çıkararak grupta üstünlük kurmak istiyor. Futbolseverler ise "Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. 

Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor - 1. Resim

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.

Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor - 2. Resim

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofig Bahramov Cumhuriyyet Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek. 

Karabağ - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor - 3. Resim

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Addai, Zoubir, Andrade, Duran

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Delaney, Robert, Claesson, Elyounoussi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti İngiliz basınında: Slot'un Türkiye kabusu!Seda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı! - HaberlerMonaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerUnion Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam! - HaberlerBayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam!10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - Haberler10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?Çalışan annelere doğum izni 1 yıla uzatılacak mı? - HaberlerÇalışan annelere doğum izni 1 yıla uzatılacak mı?Ankara Mamak'ta su kesintisi son dakika! ASKİ planlı su kesintisi programını paylaştı, Mamak'ta sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? - HaberlerAnkara Mamak'ta su kesintisi son dakika! ASKİ planlı su kesintisi programını paylaştı, Mamak'ta sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...