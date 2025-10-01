Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!

Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta heyecanı bu akşam Monaco - Manchester City mücadelesi ile devam ediyor. Fransa’nın önde gelen ekiplerinden Monaco, kendi sahasında İngiliz devi Manchester City ile mücadele verecek. Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak Monaco - Manchester City maçı ile devam ediyor. Fransa temsilcisi Monaco, kendi evinde İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City'i ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesi iki takım da galiibiyet arayışında. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk haftada Napoli karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Monaco ise deplasmanda Club Brugge’e karşı aldığı 4-1’lik mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı! - 1. Resim

MONACO - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Stade Louis II’de oynanacak Monaco - Manchester City maçı bu akşam şifreli olarak Tabii Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlamasına saatler kala nefesler tutuldu!

Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı! - 2. Resim

MONACO - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Monaco - Manchester City mücadelesi bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar,i her iki takımın sahaya süreceği kadroları ve maç taktiklerini merak ediyor. 

Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı! - 3. Resim

MONACO - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Köhn, Kehrer, Dier, Salisu, Vanderson, Teze, Coulibaly, Henrique, Akliouche, Minamino, Biereth

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Foden, Reijinders, Doku, Haaland,

