Haberler > Haberler > Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam!

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam!

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen, bu akşam BayArena’da Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı ağırlayacak. Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Bayer Leverkusen, kendi sahasında PSV Eindhoven’ı konuk edecek. Almanya ekibi, ev sahibi avantajını kullanarak grup aşamasında önemli bir adım atmayı hedeflerken, Hollanda temsilcisi de puan arayışında olacak. Peki, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam! - 1. Resim

BAYER LEVERKUSEN - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. BayArena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, her iki ekip için de grup aşamasındaki puan durumunu etkileyecek kritik bir mücadele.

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam! - 2. Resim

BAYER LEVERKUSEN - PSV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. TRT'nin dijital platformu Devler Ligi heyecanını ekrana taşıyacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yöneteceği mücadele bu akşam!

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam! - 3. Resim

BAYER LEVERKUSEN - PSV MUHTEMEL 11

Leverkusen: M. Flekken, J. Quansah, L. Badé, E. Tapsoba, L. Vázquez, R. Andrich, E. Fernández, A. Grimaldo, M. Tillman, E. Ben Seghir, C. Kofane

PSV: J. Kovář, S. Dest, R. Flamingo, A. Obispo, A. Salah-Eddine, J. Schouten, J. Veerman, P. Wanner, I. Saibari, I. Perišić, R. Pepi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

