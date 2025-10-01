UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu kez Union Saint-Gilloise, sahasında İngiliz temsilcisi Newcastle Unitedi ile mücadele edecek. Konuk ekip, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerek grupta iddiasını güçlendirmek istiyor.

Ev sahibi Union Saint-Gilloise ise seyircisinin desteğini arkasına alarak başarılı bir sonuç peşinde olacak. Futbol tutkunları ise "Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını arama motorlarında sorgulatıyor.

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Rodriguez

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Woltemade