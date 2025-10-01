Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Newcastle United, Maç Saatleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup etabının ikinci haftasında Union Saint-Gilloise, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. İngiliz temsilcisi Belçika'dan galibiyetle dönmeyi amaçlarken, ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Futbolu yakından takip edenler ise "Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu kez Union Saint-Gilloise, sahasında İngiliz temsilcisi Newcastle Unitedi ile mücadele edecek. Konuk ekip, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerek grupta iddiasını güçlendirmek istiyor.

Ev sahibi Union Saint-Gilloise ise seyircisinin desteğini arkasına alarak başarılı bir sonuç peşinde olacak. Futbol tutkunları ise "Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını arama motorlarında sorgulatıyor. 

Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Rodriguez

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Woltemade

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtalya'da askeri uçak düştü! Can kayıpları varŞehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Monaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı! - HaberlerMonaco - Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam! - HaberlerBayer Leverkusen - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam!10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - Haberler10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?Çalışan annelere doğum izni 1 yıla uzatılacak mı? - HaberlerÇalışan annelere doğum izni 1 yıla uzatılacak mı?Ankara Mamak'ta su kesintisi son dakika! ASKİ planlı su kesintisi programını paylaştı, Mamak'ta sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? - HaberlerAnkara Mamak'ta su kesintisi son dakika! ASKİ planlı su kesintisi programını paylaştı, Mamak'ta sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek?KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak? - HaberlerKYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...