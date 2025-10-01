Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup etabının ikinci haftasında Union Saint-Gilloise, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. İngiliz temsilcisi Belçika'dan galibiyetle dönmeyi amaçlarken, ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Futbolu yakından takip edenler ise "Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu kez Union Saint-Gilloise, sahasında İngiliz temsilcisi Newcastle Unitedi ile mücadele edecek. Konuk ekip, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerek grupta iddiasını güçlendirmek istiyor.
Ev sahibi Union Saint-Gilloise ise seyircisinin desteğini arkasına alarak başarılı bir sonuç peşinde olacak. Futbol tutkunları ise "Union Saint-Gilloise - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını arama motorlarında sorgulatıyor.
UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.
UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Rodriguez
Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Woltemade