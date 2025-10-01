Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı Arsenal-Olympiakos maçıyla devam ediyor. Yunanistan ekibi, Londra deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Arsenal ise taraftar desteği ile avantajlı konumda. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ARSENAL-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba günü 22.00'de başlayacak. Mücadele Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip Arsenal, sahaya taraftar desteğiyle çıkarak maçı kazanmak istiyor.

ARSENAL-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak Arsenal-Olympiakos maçı Tabii Spor 2 kanalında yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Olympiakos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi