Haberler > Haberler > Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

- Güncelleme:
Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Arsenal, Olympiakos, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada Arsenal-Olympiakos maçı oynanacak. Londra'da oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakın takip edilecek. Bu nedenle Arsenal-Olympiakos maçı saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı Arsenal-Olympiakos maçıyla devam ediyor. Yunanistan ekibi, Londra deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Arsenal ise taraftar desteği ile avantajlı konumda. Peki,  Arsenal-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

ARSENAL-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba günü 22.00'de başlayacak. Mücadele Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip Arsenal, sahaya taraftar desteğiyle çıkarak maçı kazanmak istiyor.

Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

ARSENAL-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak  Arsenal-Olympiakos maçı Tabii Spor 2 kanalında yayınlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli 

Olympiakos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

