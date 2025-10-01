Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim İstanbul&#039;un kurtuluşu resmi tatil mi?
Her yıl 6 Ekim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor. Bu tarih, 1918'de başlayan ve 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalin, 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun şehre girmesiyle resmen son bulduğunu anıyor. Ancak 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu, resmi tatil takviminde yer almadığı için okullar ve kamu kurumları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.

6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl anılan önemli bir tarih. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 13 Kasım 1918'de başlayan ve 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun şehre girmesiyle resmen sona erdi. Bu anlamlı gün, tarihi mücadelenin ve bağımsızlık ruhunun bir simgesi olarak kutlanırken, resmi tatil takviminde yer almadığı için okullar ve kamu kurumları normal faaliyetlerine devam eder.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'deki resmi tatiller takviminde yer almaz. Bu özel gün, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu anmak için düzenlenir ancak yasal olarak belirlenmiş bir genel tatil değildir.

Bu nedenle, 6 Ekim tarihinde okullar, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde faaliyetlerini sürdürür. Öğrenciler eğitime devam ederken, devlet daireleri ve diğer resmi kurumlar da tam gün hizmet verir.

6 EKİM'DE OKULLAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Hayır, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmadığı için okullar kapalı değildir ve eğitim-öğretime devam eder. Aynı şekilde, kamu kurum ve kuruluşları da normal mesai düzeninde çalışır. Geçmiş yıllarda yapılan açıklamalarda da bu durum net olarak belirtildi.

Öğrenciler derslerine devam ederken, kamu çalışanları da görevlerinin başındadır. Bu gün, İstanbul genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve kutlama programları düzenlense de, iş ve eğitim hayatı olağan akışında sürdürülür.

