Türkiye ve İran anlaştı mı? Van–Salmas hattında yeni sınır kapısı iddiası

Türkiye ve İran anlaştı mı? Van–Salmas hattında yeni sınır kapısı iddiası

Tahran kaynaklı ISNA haber ajansına göre, İran ve Türkiye heyetleri sınırda yeni bir kapının yeri konusunda uzlaştı. 

İddialara göre kapının İran tarafında Koozeh Rash, Türkiye tarafında ise Gelincik’te kurulacağı belirtildi:

"İran ve Türkiye’nin sınırda yeni bir kapının yeri konusunda uzlaştı"

ORTAK HEYET TOPLANTISI

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Hasan Habibollahzadeh, ISNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak heyet toplantısında yeni kapının yerinin belirlendiğini açıkladı.

Görüşmede, sınır işlerinden sorumlu kurum temsilcileri inceleme yaptı ve kapının inşası için mutabakata varıldığı aktarıldı.

VAN &SALMAS ARASINDA

Planlanan Koozeh Rash – Gelincik sınır kapısı, İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nin Salmas ilçesi ile Türkiye’nin Van – Başkale ilçesi arasında yer alacak. Böylece Bazargan, Razi ve Sero’nun ardından İran-Türkiye hattında dördüncü resmi sınır kapısı açılmış olacak.

TİCARETTE YENİ DÖNEM

Habibollahzadeh, yeni kapının yalnızca yerel alışverişi değil, iki ülke arasındaki ticareti ve transit geçişi de önemli ölçüde artıracağını belirtti.

