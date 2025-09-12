Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester derbisi öncesi Altay Bayındır sürprizi: Karar verildi

Manchester derbisi öncesi Altay Bayındır sürprizi: Karar verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Manchester derbisi öncesi Altay Bayındır sürprizi: Karar verildi
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'de Manchester City ile oynayacakları derbi maçta kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağını açıkladı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'de pazar günü deplasmanda Manchester City ile oynayacakları derbi maçta kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağını söyledi.

"ALTAY DEVAM EDECEK"

Portekizli teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında, milli kalecinin Manchester City karşısında maça ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Altay devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var. Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

LAMMENS GELDİ, ONANA GİTTİ

Manchester United, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Antwerp'ten 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens'i transfer ederken, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı ise Trabzonspor'a kiraladı.

"DEĞİŞİKLİK YAPMALIYDIK"

Amorim, Onana'nın bordo-mavili ekibe kiralanmasıyla ilgili olarak da, "Sadece kulüp değil, Andre de durumun bir değişiklik gerektirdiğini anladı. Hem onun hem bizim için zordu ve bizim düşüncemiz kalecilerde bir değişiklik yapmaktı. Andre Onana için en iyisini diliyorum. Bazen seviyenize geri dönmek için ortamı değiştirmeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

