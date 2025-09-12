Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte Fenerbahçe&#039;nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin maçları simüle edildi. Sarı lacivertlilerin tur, çeyrek, yarı, final ve şampiyonluk ihtimalleri belirlenirken kupa şansı dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'daki maçları simüle edildi.

TUR VE ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Opta'nın süper bilgisayarları, UEFA Avrupa Ligi'ni tam 10 bin kez simüle ederek takımların tur atlama ve kupayı kazanma şanslarını belirledi.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu - 1. Resim

ZORLU RAKİPLER

Avrupa Ligi'nde; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencváros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertlilerin çeyrek, yarı, final ve şampiyonluk ihtimalleri belirlendi.

10 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Avrupa'da lig aşamasının başlamasına kısa süre kala Opta, UEFA Avrupa Ligi’nde sonuçları 10 bin kez simüle etti.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu - 2. Resim

ÇEYREK FİNAL İHTİMALİ 28.3

Yapılan analiz sonucunda sarı lacivertlilerin çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 28.3 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 2.1

Fenerbahçe’nin yarı finale çıkma şansı yüzde 12.6 ve finale çıkma şansına ise yüzde 5'lik ihtimal verildi. Şampiyonluk şansı ise yüzde 2.1 olarak belirlendi.

FAVORİLER ARASINDA 11. SIRADA

Fenerbahçe, simülasyona göre UEFA Avrupa Ligi'nin 11. favorisi konumunda yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

