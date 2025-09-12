Ali Koç'tan canlı yayında olay sözler: En az 2 şampiyonluğumuz çalındı!

Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, İsmail Kartal yönetiminde 38 maçta 99 puan toplayıp, rakip filelere 99 gol gönderdikleri ve şampiyon Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamladıkları Süper Lig2023-2024 sezonu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"ŞAMPİYONLUK GARANTİN YOK"

"Futbolda beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu tabloda kongre üyeleri neden sizi tekrar seçmeli?" sorusuna Ali Koç, "Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. 'Şampiyon yapacağız' diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar 'şampiyon yapacağız' diye bağırırdık" cevabını verdi.

"ŞAMPİYONLUK OLSAYDI BAMBAŞKA ŞEYLER KONUŞUYORDUK"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da, nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm branşlarda hem sportif hem sportif olmayan anlamda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. Bir şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan... 118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi" ifadelerini kullandı.

"NEDENİNİ HERKES BİLİYOR"

Ali Koç, "Fenerbahçe futbolda istediği başarıyı yakalamıyor ama bunun nedeni yönetim, başkan, yanlış futbol tercihleri değil, herkes bunu biliyor" dedi.

EN BÜYÜK BAŞARISI BE EN BÜYÜK HATASI

Öte yandan "7 yıldır başkansınız, bu süreçteki en büyük doğrunuz ve hatanız nedir?" sorusu üzerine Fenerbahçe Başkanı, "En büyük doğru işimiz finansal süreç. Basketbol diyebilirsiniz. Fenerbahçe, Avrupa'da bir marka. Hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa'da bir kere bile şampiyon olan takım yok, biz 2 kere yaptık. Bir milyon euro teminat mektubu bile verememekten, faizler 10-12'yken 40'larla borçlanan bir kulüpten buraya gelmek en büyük başarımız. Diğer taraftan yaptığımız en büyük hata ne olabilir? En büyük hatam, 2018'de aday olmaktı. 2019'a kalsaydı bir sene daha kulüp devam edemezdi. Kral çıplak olacaktı. Su yüzüne çıkmamış bir sürü finansal sorunu göğüsledik" değerlendirmesini yaptı.

"BAŞARISIZLIK HALİNDE SEÇİM OLACAK MI?"

"Sponsorluklarım devam edecek. Cebimden deli gibi harcama devam etmeyecek. Bu sezon devam edecek tabii. Kenetlenme dediğim bizi yönetenlere güç vermeliyiz. Bizim 1 kere yanımızda olmadılar. Kötü maç sonlarında vur patlasın çal oynasın yaptılar. Fenerbahçe köşeye sıkıştırıldığında, dönemin TFF başkanı 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dediğinde veya hakem atamaları, facialarında bir kere konuşmadılar, bir kere! 'Fenerbahçe benim' diyeceksin, sonra olmayacaksın. Böyle bir dünya yok!"

"200 İMZA TOPLANMIŞKEN SEÇİME GİDİYORUZ DEDİK"

"Bu imza kampanyasını kimin organize ettiğini biliyorsunuz! İmzalar 16 bin küsüre yaklaşsaydı bu seçim kıymetli olmayacak mıydı? Bence de yanlış bir seçim zamanı ama öyle bir hava oluşturdular ki daha 200 imza toplanmışken seçime gidiyoruz dedik. Fikstür açıklanınca seçim tarihini belirleyeceğiz dedik ve belirledik. Hocalarla konuşurken bunlar sorulmadı mı, soruldu. Hocalar stadyumun büyütülmesini bile sordu. Sezonu etkileyecek mi diye."

8 NUMARA TRANSFERİ

“İstediğimiz teknik, hızlı, 8 numarayı şimdi alamayabiliriz. Ceballos'u istiyorduk. Ceballos seçim kazandırır. İstesek bugün bitiririz ama vergiler dahil maliyeti 4 yıllık 47 milyon euro. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek bir kadro. Devre arasında 8 numara getireceğiz.”