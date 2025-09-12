Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte tüm program...

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte tüm program...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de derbi tarihleri belli oldu: İşte tüm program...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16'ıncı hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. İlk yarı programıyla birlikte derbi maç tarihleri de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu maç programını açıkladı.

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte tüm program... - 1. Resim

DERBİ TARİHLERİ

Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

