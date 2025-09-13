Süper Lig'de dikkat çeken protesto
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar öncesinde, Kulüpler Birliği'nin "Nefret yok, Futbol Var." söylemi kapsamında 1 dakikalık protesto yapıldı.
Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ederken tüm kulüpler ortak bir metin yayımlayarak "Nefret yok, Futbol Var." kampanyasına destekte bulundu.
1 DAKİKALIK PROTESTO
Süper Lig'de 17.00'de başlayan maçların santra vuruşu sonrasında oyuncular 1 dakikalık "Nefret yok, Futbol Var." protestosunda bulundu.
KULÜPLER METİN YAYIMLAMIŞTI
Kulüpler Birliği ve Süper Lig ekipleri de hafta içerisinde aynı başlık ile bir açıklama yayınlamıştı.
