Kulüplerden ortak paylaşım: Nefret yok futbol var!

Kulüpler Birliği, dijital zorbalık ve şiddet olayları hakkında açıklama yayımladı. Süper Lig kulüpleri de "Nefret Yok! Futbol Var!" kampanyasına yönelik paylaşımlarda bulundu.

"İNSAN ONURUNA YÖNELİK TEHLİKELİ EYLEMLER"

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz. Futbol; asırlardır sahada rekabetin ve mücadelenin, saha dışında ise oluşturduğu güzel ve samimi duyguların zenginliğiyle kabul görülen bir spor dalıdır. Bizler futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz. Ancak son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun bu birleştirici yönüne zarar vermektedir. Bu tür eylemlerin, sporun evrensel değerlerine ve insan onuruna yönelik tehlikeli eylemler olduğu görüşündeyiz" ifadeleri kullanıldı.

"HER TÜRLÜ MECRADA YAPILAN ZORBALIĞA SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ"

"Sporun tüm paydaşlarını bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz" çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızdan, sporseverlerden ve toplumumuzdan beklentimiz; her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle davranmalarıdır. Futbol sahalarında görmek istediğimiz centilmenlik, dayanışma ve dürüst oyun ruhunun benzerinin saha dışında ve dijital mecralarda da yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu sebeple; futbolun tüm paydaşlarına, her türlü mecrada yapılan zorbalığa karşı sesimizi yükseltiyor; sporun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" denildi.