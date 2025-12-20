Başta Gaziemir olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

İzmir'in bazı ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar, "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Gaziemir elektrik kesintisi son dakika! İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA!

Şu anda Gaziemir'de herhangi bir elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrikler 21 Aralık 2025 Pazar günü kesilecek. İzmir'de elektriklerin gün içinde gelmesi bekleniyor.

