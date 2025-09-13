Ali Koç'tan MHP ve Ülkü Ocakları sorusuna cevap: Gönül bağım var

Fenerbahçe kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü sandık başına giderek, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanını seçecek. Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp ile birlikte başkan olmak için yarışacak Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Seçim öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşanmış; Milliyetçi Hareket Partisi mensubu kişiler ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, Ali Koç'u "tam ve koşulsuz" destekleyeceğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı, gündem olan konu hakkında ilk kez konuştu.

"MHP İLE YAKINLIĞIM BİLİNEN BİR ŞEY"

Sarı-lacivertli kulübün başkanına,"Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?" sorusu yöneltildi.

Ali Koç, "Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey, gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. O açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, 'Keşke böyle bir açıklama olmasaydı' diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım ama oldu, yapacak bir şey yok" cevabını verdi.