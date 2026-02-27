İngiltere’de yaşayan 5 yaşındaki Jude Platts, geçtiğimiz Aralık ayında gece saatlerinde aniden kusmaya başladı. Ailesi durumu basit bir mide enfeksiyonu sanarak ilk etapta doktora başvurmadı. Ancak küçük çocuk saatler içinde fenalaşarak nöbet geçirince acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu menenjit teşhisi konulan çocuk, yoğun bakıma alındı. Durumu hızla ağırlaşan Jude, teşhisten yalnızca 24 saat sonra hayatını kaybederken, nadir görülen bir kromozom bozukluğuyla doğduğu ve otizmli olduğu da bildirildi.

Liverpool’da yaşayan 5 yaşındaki Jude Platts, Aralık 2025’te aniden rahatsızlandı. Sabah saatlerinde kusmaya başlayan küçük çocukta ateş ya da farklı bir belirti görülmemesi üzerine ailesi, durumu hafif bir enfeksiyon olarak değerlendirdi. İlerleyen saatlerde durumu kötüleşen Jude nöbet geçirdi. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE İNME SANDILAR

Hastanede nöbeti devam eden Jude’un vücudunun sol tarafında felç gelişince doktorlar önce inmeden şüphelendi. Yapılan tetkikler, viral ya da bakteriyel enfeksiyona bağlı beyin iltihabı (ensefalit) bulgularını ortaya koydu. Yoğun bakıma alınan Jude’un durumu saatler içinde kritik seviyeye ulaşırken, talihsiz çocuğun hayatta kalma ihtimalinin yüzde 5 olduğu bildirildi.

Aynı gün yapılan MR incelemesinde, Jude’a beyin ve omuriliği koruyan zarların ağır bir enfeksiyonu olan streptokok pnömonisi menenjiti teşhisi konuldu. Bu hastalık, özellikle bir aydan büyük çocuklarda görülen bakteriyel menenjitin en yaygın türlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, enfeksiyonun çok hızlı ilerleyebildiğini; bazı vakalarda ölümle sonuçlanabildiğini, hayatta kalan kişilerde ise işitme kaybı, beyin hasarı ya da kalıcı sağlık sorunları bırakabildiğini belirtiyor.

5 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki ağabeyi Adam Platts, kardeşinin “girdiği her ortamı aydınlatan bir savaşçı” olduğunu söyledi.

