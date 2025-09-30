Tunceli’de hak sahipliği skandalı: Ahırları ev gibi göstermişler!

Tunceli’de, CİMER ve diğer kanallardan yapılan şikâyetlerle başlayan incelemelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 715 kişinin hak sahipliği askıya alındı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası afetzedelere sağlanan hak sahipliği sürecinde, Tunceli’de beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen 391 şikâyetin ardından Tunceli Valiliği ve AFAD tarafından detaylı bir araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, uzun yıllar önce yıkılmış ya da terk edilmiş yapıları ev gibi gösteren, başkasına ait mülkü kendi hakkıymış gibi beyan eden ve ahırları konut gibi sunan çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 715 kişinin hak sahipliği askıya alınırken, 200 kişinin sahte hak sahipliği başvurusu ortaya çıkarılarak iptal edildi.

AFAD Tunceli İl Müdürü Veysi Kaya, “Vatandaş başkasının evini, 1992’de ya da 2020’de hak sahipliği olan evi bir daha gösterip hak sahipliği almaya çalışmış. Bunları detaylı inceledik, küçümsenmeyecek derecede yaklaşık 200 kişiye yakın bir tespitimiz oldu. Tamamını iptal ettik” dedi.

“BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK”

Veysi Kaya, “Ne yazık ki bu durumu fırsata çevirmek isteyen insanlar vardı. İnceleyince biz de çok şaşırdık. Mesela 2010’da yıkılmış bir ev ortofoto görüntülerinden incelediğimiz zaman uzun süredir orada konut yok, ahırları ev gibi göstermişler. Başkalarının malını kendilerininmiş gibi göstermeye çalışmışlar” diye konuştu.

Böyle durumlara karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü dile getiren Kaya, “Gerçekten maddi durumu kötü olan vatandaşlarımız oluyor. Konutlarına bakınca eski, metruk gibi görünen yapıları yerinde inceledik. Valimizin emriyle iki çalışma komisyonu oluşturduk. Vali yardımcımızın başkanlığında bir üst komisyon oluşturduk. Bir de teknik komisyon oluşturduk. Detaylı incelemelerin sonucunda yaklaşık 200 kişinin hak sahipliğini iptal ettik” şeklinde konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yaşananları da hatırlatan Kaya, “Bu kadar büyük bir afet atlattık ama arkasından bundan çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Vatandaş 30-40 yıl önce köyünü terk etmiş, orada kalan köylüler onun evinden hak sahipliği almaya çalışmış. Çok ironik bir tablo, yaklaşık 60 kişinin konutla hiçbir illiyet bağının olmadığını tespit ettik. Başkasının evinden hak sahipliği almaya çalışıyor. Hiç kimsenin mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. 100 kişiyi tekrar inceleyip 1 kişiyi kabul etmemiz gerekirse bile bir daha yapacağız” dedi.