Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Ortaylı'nın kızı Tuna’nın babasına vedası yürek sızlattı. Tuna Ortaylı “Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit gülünecek çok anlar vardı" dedi.

Türkiye’nin önde gelen tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için, cenaze töreni öncesinde bir anma töreni düzenlendi. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende, Tuna Ortaylı babasına veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞI FENALAŞTI

Siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı törende İlber Ortaylı’nın avukat arkadaşı Tayfun Akca Topuz fenalaştı. Topuz’a tören alanında bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Topuz, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İlber Ortaylı’ya kızından yürek sızlatan veda: Gülünecek çok an vardı

"GÜLÜNECEK ÇOK AN VARDI"

Babasının hayatı dolu dolu yaşadığını belirten Ortylı “Dün odasına girdiğimde masanın üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit gülünecek çok anlar vardı" dedi.

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı

“KAHKAHALARLA GÜLERDİ”

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, şöyle konuştu:

Babam akademik kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok yerde hocalık yaptı. Konferans ve sempozyumlarda konuşmaları oldu. Sadece ülke için ulusalar arası akademik camiada da çok sevilen ve sayılan bir meslektaşınız oldu. Öğrencilerinden büyük sevgi ve saygıyla söz ederdi. Çalışmaya başladığı ilk yıldan itibaren burada tanıdığı farklı kuşaklardan meslektaşlarıyla yaptığı derin entelektüel konuşmalardan çok besleniyordu. Kendin genç meslektaşları için övgülerde buluyordu. Onlarla akran gibi kahkahalarla gülerdi. Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tasvirini yapıyordu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Dün Kronik Kitap'taki odasına girdiğimde masanın üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı” diye konuşan Ortaylı “Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce kendisiyle yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur" diye konuştu.

İlber Ortaylı’ya kızından yürek sızlatan veda: Gülünecek çok an vardı

“GERÇEK BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİYDİ”

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise İlber Ortaylı’yı 35 yıl önce tanıdığını belirterek “Bana hep Tarar kardeşim diyordu. Kendisi bir Kırım Tatarı ben de öyle. Ortak bir özelliğimiz vardı. Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisini sık sık arayıp Kıbrıs'a davet ettim. Her davete geldi. Üniversitelerde konuşmalar yaptı. En son 12 Haziran günü yeni Cumhurbaşkanı yerleşkesinde o büyük 500 kişilik salon tıka basa doldurduk. Kendine has üslubuyla çok güzel konuşmalar yaptı, tavsiyelerde bulundu. Bazıları farklı anladı ama o kalbinden konuştu. O gerçek bir Türk milliyetçisiydi" dedi.

İlber Ortaylı’ya kızından yürek sızlatan veda: Gülünecek çok an vardı

“MÜTHİŞ BİR BİLGİ BİRİKİMİ VARDI”

Tiyatro sanatçısı Prof. Zeliha Berksoy, şunları söyledi:

İlber benim 19 yaşımdan beri arkadaşımdı. 60 yıllık bir dostluktu. Çok kıymetli ve alışılmışın dışında bir tarihçiydi. Tarihi yer ve yurdunda, 5 kıtada takip ederdi. Üniversitedeki tüm kitaplara hakim, insan ilişkilerine inmiş ve dünyayı gezmiş bir bilim adamıydı. Müthiş bir bilgi birikimi vardı. Akıl almaz bir hafızaya sahipti. Tüm bilim insanlarıyla da yakın dostluğu vardı. Öğrencileri, gençleri çok sevdi, onları yetiştirmek için memleketinden asla ayrılmadı. Canı istese dünyanın en iyi üniversitelerinde yer alırdı ama o memleketinde ömrünü geçiren, milletine bağlı yüce ruhlu bir insandı. Allah rahmet eylesin.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törende siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim bulundu. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ortaylı'nın yakınları, akademisyenler, öğrencileri katıldı.

“HİÇBİR ARZUSU YOKTU”

İlber Ortaylı ile en son 15 gün önce telefonda görüştüğünü dile getiren Tayfun Topuz Akca, "Dilekleri, duyguları, temmennilerini aktardı. Eşim de onun gibi profesördü. Onları arka arkaya kaybettim. İlber’in hiçbir arzusu yoktu. Hepimizin arzumuz da onun varlığını sürdürmesiydi. Onunla dolu dizgin vakit geçirebilmeyi anımsamayı istemiştik. İlkokul çocukları bile onun düşüncelerinden neler öğrettiler. Zekası çocuklara sirayet etmişti. Dostluğumuz 30 yıla dayanıyordu. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

“YERİ DOLDURULAMAZ”

Mete Şafak, "Tarihe ilgiydim. Onun kitaplarını okuyarak büyüdüm. Tarihe çok katkısı olan biriydi. Akademideki bilgiyi halka anlattı. Yeri uzun süre doldurulamaz. Herkes ortak bir hüzünde birleşti. Ben de onu anmak için buraya geldim" dedi.

“ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI”

İlber Ortaylı'nın 60 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Füsun Özbilgen ise şöyle konuştu:

Üniversite yıllarından arkadaşımdı. Bambaşka, kendine özel, zeki, müthiş hafızası olan, esprili olan hayatı keyifle yaşayan bir insandı. Çok büyük bir değerdi. Kaybından çok büyük acı duyuyorum. Bu okulun bahçesinde güzel anılarımız var. Ama buraya kadarmış. Derin bir acı duyuyorum. Herkesle dost herkesle müthiş iletişim kuran biriydi. Benim tanıdığım İlber çok özel bir insandı.

