Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde, ünlü tarihçinin unutulmaz bir anısı paylaşıldı. Törende söz alan tarihçinin arkadaşı, eskiden katıldıkları bir panelde 'Makedonya' ismini kullanmaktan kaçınan Yunan akademisyene karşı Ortaylı'nın tarihi bir ders verdiğini anlattı. Ortaylı'nın arkadaşı yaşadığı o anıyı, "Hoca, 'Bak şimdi buna ne yapacağım' dedi. Sırası geldiğinde konuşmasında 'Yunanistan' demek yerine 'Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi. Yani Yunanistan demedi. Sözünü esirgemeyen biriydi." sözleriyle anlattı.

Hayatını kaybeden, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için, cenaze töreni öncesi Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Anma töreninde, yakın dostları usta tarihçiyi anlattı.

Galatasaray Üniversitesi'nde saat 11.00 sularında başlayan törene; siyasi isimler, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, Ortaylı'nın yakın bir dostunun paylaştığı anektod oldu. Geçmişte katıldıkları bir panelde, bir Yunan akademisyenin siyasi nedenlerle "Makedonya" ismini kullanmaktan kaçınıp sürekli "Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" demesi üzerine Ortaylı'nın gösterdiği tepki anlatıldı. Bu durumun ardından Ortaylı'nın, Türk dış politikasındaki net tavrını akademik nezaket çerçevesinde bir "ayar" ile taçlandırdığı ifade edildi.

İlber Ortaylı'nın arkadaşı, anma töreninde, ünlü tarihçiyle başından geçen olayı anlattı.

"ESKİ OSMANLI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ" ÇIKIŞI

Ortaylı'nın arkadaşı, yaşanan diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Panelde bir Yunan akademisyen, Makedonya'nın isim sorunu nedeniyle sürekli 'Makedonya' demek yerine 'Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti' diyordu. Yanımda oturan hoca, 'Bak şimdi buna ne yapacağım' dedi. Sırası geldiğinde konuşmasında 'Yunanistan' demek yerine 'Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi. Yani Yunanistan demedi. Sözünü esirgemeyen biriydi."

