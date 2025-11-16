A Milli Takım'ın Bursa'da Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk iki sırayı garantilediği karşılaşma, Bulgar basınında geniş yankı buldu. Bulgarlar, beş maçta alınan beşinci yenilgiye rağmen farkın düşük olmasını teselli olarak görürken, takımın 'sıfır puan' ve 'tarihin en kötü performanslarından biri' ile eleştirilerin odağı haline geldiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti. Milliler, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Grupta puansız olarak son sırada yer alan Bulgaristan ise ülkesinin basınında sert eleştirilere maruz kaldı. İlk maçta Türkiye'ye 6-1 yenilen Bulgarlar, bu kez farkın düşük olmasıyla teselli buldu.

İşte Bulgar basınında Türkiye-Bulgaristan maçının yansımaları…

"BEŞİNCİ MAĞLUBİYETİMİZİ ALDIK"

Plovdiv24: İyi oynadık ama yine de üst üste beşinci mağlubiyetimizi aldık

"Bulgaristan Milli Takımı bu sefer daha iyi bir maç çıkardı, ancak yine de "E" Grubu'ndaki Dünya Elemeleri'nde üst üste beşinci yenilgisini aldı. Takımımız, Bursa'daki maçta Türkiye'ye 0-2 yenildi."

"GERÇEK ŞU Kİ..."

Corner: Milli takım futbol oynamaya çalıştı ama Türkiye elemelerde bizi yine de şaşkına çevirdi

"Bulgaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı beş maçta beşinci mağlubiyetini aldı. Gerçek şu ki, Dimitrov'un öğrencileri en azından bu sefer ileri pozisyonlarda oynamaya çalıştı ve tüm maç boyunca sağır bir savunma içinde olmadılar."

Türkiye yenilgisi sonrası Bulgar basını karıştı

"RESMEN FUTBOLUN CÜCESİYİZ"

Gol: Biz resmen futbolun cücesiyiz

"Bursa'da oynanan Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan, Türkiye'ye 0-2 yenildi. Üstelik utanç verici bir göstergeye daha adım atmış durumdayız. 5 maç sonunda sıfır puanımız var ve sadece 1934 Dünya Kupası elemelerini puansız tamamlamıştık."

"TARTIŞMALI PENALTI"

BNT: Türkiye, tartışmalı penaltı ve kendi kalesine atılan golle Bulgaristan'ı mağlup etti

"Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 18. dakikada Petrov'un tartışmalı elle oynaması sonucu verilen penaltıyı gole çevirerek ilk golü attı. Maçın bitimine kısa bir süre kala Atanas Chernev'in kendi kalesine attığı gol, skoru belirledi."

'SIFIR PUAN' VURGUSU

Dnevnik: Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı bu kez 2-0 yendi

"Bulgaristan, dünya elemelerindeki beşinci maçını kaybetti. "Aslanlar" bu kez Bursa'daki Türkiye deplasmanında 0-2 mağlup oldu ve bu sonucun ardından sıfır puan ve 1:18'lik averajla grupta son sırada yer almaya devam ediyor. Bir ay önce aynı rakip, "Vasil Levski" deplasmanında Bulgaristan'ı 6-1 yenmişti."

"BUGÜNE KADARKİ EN KÜÇÜK YENİLGİ"

24chasa: Bulgaristan elemelerde en az farklı yenilgisini Türkiye'den aldı

"Bulgaristan Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nin 5. maçında Bursa'daki zorlu stadyumda Türkiye'ye konuk oldu. Ve herkes büyük bir farkla kaybetmemizi bekliyordu. Evet, kaybettik ama 0-2. Hem de bir penaltı ve kendi kalemize atılan bir golle. Dünya Kupası elemelerinde takımımız için bugüne kadarki en küçük yenilgi. Ancak gerçek şu ki Türkiye maçın çoğunu hareket halinde oynadı ve Vincenzo Montella'nın oyuncuları daha çok antrenman temposundaydı."

