Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili yağışların ardından ormanlar canlandı, bölge halkı “çıntar” mesaisine başladı. Doğal lezzetiyle sofraları süsleyen kanlıca mantarı bölge halkının geçim kaynağı oldu. Kilosu 400 liradan satılıyor...

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplama mesaisine başladı.

İlçede vatandaşlar, halk arasında "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutuyor. Doğal lezzetiyle sofralarda tercih edilen mantar, aynı zamanda bölge halkı için geçim kaynağı haline geldi.

Kaş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, ellerinde sepetlerde erkenden yola koyularak, ormanlık alanda mantar topluyor. Gün boyu yoğun mesai harcayan bölge sakinleri, kilogramını 300-400 liradan satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Uzun yıllar mantar toplayıcılığı yapan Eşref Kocaer, gazetecileri yaptığı açıklamada, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu söyledi.

Mantar toplamanın yorucu bir o kadar da heyecanlı olduğunu anlatan Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." dedi.

Kocaer, hangi mantarın zehirli olduğunu iyi bildiklerini ve buna dikkat ederek topladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle mantar bulmanın zor olduğunu ifade eden Kocaer, bu yıl mantar sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti.

Kocaer, çıntar mantarının besin değerinin yüksek ve lezzetli olduğunu, bölge halkı tarafından da çok tüketildiğini sözlerine ekledi.

