Meksika’nın başkenti Mexico City’de artan suç, yolsuzluk ve cezasızlığa karşı başlayan gençlik hareketi kısa sürede kontrol edilemez bir protestoya dönüştü. Z kuşağının sosyal medya çağrısıyla binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kısa sürede ülke genelinde ses getiren gösteri, güvenlik güçleriyle sert çatışmalara yol açtı.

Mexico City Güvenlik Şefi Pablo Vazquez, 100’ü polis olmak üzere toplam 120 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralı polislerin 40’ı hastanede tedavi altına alındı. Polis, soygun ve saldırı dahil birçok suç nedeniyle 20 kişiyi gözaltına aldı.

ULUSAL SARAY’IN ÇEVRESİ ALEV ALDI: BARİKATLAR YIKILDI

Göstericiler, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un yaşadığı Ulusal Saray’a doğru yürüdü. Kalabalığın barikatları yıkması üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Metal çitlerin parçalandığı bölgede tansiyon zirveye çıktı.

Birçok gösterici "Hepimiz Carlos Manzo’yuz" yazılı pankartlarla yürüdü. 1 Kasım’da Ölüler Günü etkinliğinde suikasta uğrayan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun destekçileri, protestonun en kalabalık gruplarından birini oluşturdu.

MANZO’NUN ÖLÜMÜ ATEŞİ BÜYÜTTÜ: ONU BÖYLE KORUMALIYDINIZ

Uyuşturucu çetelerine karşı mücadele yürüttüğü bilinen Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodríguez’in öldürülmesi, protestolara öfke kattı. Michoacan’dan gelen birçok kişi, Manzo’nun "cesareti nedeniyle hedef alındığını" dile getirerek yürüyüşe katıldı.

Göstericiler sık sık polise "Carlos Manzo’yu böyle korumalıydınız" diye bağırdı. Kalabalığın önünde korsan kafatası sembollü bayraklar taşındı.

29 yaşındaki iş danışmanı Andres Massa, "Daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var" sözleriyle kalabalığa seslendi. Gençlerin sosyal medya üzerinden organize ettiği protestolara, muhalefet partilerinin yaşlı destekçileri de katıldı.

Protesto barışçıl şekilde ilerlerken, kapüşonlu bir grubun şiddet eylemleri başlatması ortamı tamamen değiştirdi. Polis ve göstericiler karşılıklı olarak taş, sopa ve çeşitli nesnelerle çatıştı.

Suç ve yolsuzluğa duyulan öfkenin sokağa taştığı Meksika’da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, aralarında 100 polis memurunun da bulunduğu 120 kişi yaralandı.

SHEİNBAUM: HAREKET DIŞARIDAN DESTEKLENİYOR

Ekim 2024’ten bu yana görevde olan ve yüksek onay oranıyla dikkat çeken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, protestoları değerlendirdi.

Sheinbaum, yürüyüşlerin "sağcı politikacılar tarafından finanse edildiğini" öne sürdü ve "Bu, yurt dışından hükümet aleyhine teşvik edilen bir hareket" dedi.

Hükümet karşıtı protestolar, başta ABD ve Avrupa basını olmak üzere uluslararası medyada geniş yer buldu.

MÜZEYYEN BIYIK

