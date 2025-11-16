ABD'li ilaç üreticisi Purdue Pharma, ürettiği 'OxyContin'in opioid bağımlılığını artırdığı iddialarıyla açılan davalar sonrası mali çıkmaza girdi. Mahkeme, şirketin mağdurlara ve alacaklılara 7,4 milyar dolar ödemesine karar verdi. Purdue, kar amacı gütmeyen Knoa Pharma tarafından satın alınacak. Öte yandan 'OxyContin'in ABD'deki opioid krizine katkıda bulunduğu ve 26 yılda 900 binden fazla ölüme yol açtığı iddia ediliyor.

ABD’li ilaç üreticisi Purdue Pharma, ürettiği ağrı kesici OxyContin’in yol açtığı opioid bağımlılığı iddiaları nedeniyle mali çıkmaza girdi. Şirket, 2019 yılında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Altı yıllık yargı sürecinin ardından mahkeme, Purdue’nun mağdurlara ve alacaklılara toplam 7,4 milyar dolar ödemesine hükmetti.

KNOA PHARMA SATIN ALACAK

Mahkeme kararının ardından Purdue’nun, opioid krizini ele alan kar amacı gütmeyen kuruluş Knoa Pharma tarafından satın alınacağı açıklandı. Anlaşma, şirketin mali yükümlülüklerini yönetmesine ve operasyonlarını yeniden yapılandırmasına imkan sağlayacak.

OPİOİD KRİZİNE KATKI İDDİALARI

OxyContin, ABD’de reçeteli bir ağrı kesici olarak kullanılsa da, bağımlılık riski yüksek bir ilaç olarak tanınıyor. İlacın, son 26 yılda ABD’de 900 binden fazla ölüme yol açtığı iddia ediliyor. Purdue, ilacı agresif şekilde pazarlamak ve bağımlılık risklerini gizlemekle suçlanmıştı.

Firmanın ürettiği ağrı kesici OxyContin

YASAL SÜREÇ VE TAZMİNATLAR

Purdue, kendisine açılan binlerce davada, doktorları ve hastaları ilacın aşırı doz ve bağımlılık riskleri konusunda yanıltmakla suçlandı. 2020 yılında Adalet Bakanlığı tarafından açılan ayrı bir davada şirket, suçlamaları kabul etti. Ancak mahkeme anlaşmasının mağdurlara doğrudan tam tazminat sağlamadığı belirtiliyor.

BEKLENEN TAZMİNATLAR

Mahkeme kararına göre mağdurların alacağı tazminatın 865 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor. Purdue Pharma toplamda, alacaklılara ödenecek tutar ile birlikte 7,4 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. Purdue’nun yeni sahibi Knoa Pharma ile birlikte, şirketin sorumluluklarını yerine getirip mağdurlara destek olma çabası devam edecek.

OPİOİD BAĞIMLILIK NEDİR?

Opioid bağımlılık, reçeteli veya yasa dışı yollardan alınan opioid türü ağrı kesicilerin uzun süreli ve kontrolsüz kullanımına bağlı olarak gelişen fiziksel ve psikolojik bağımlılık durumudur. Bu ilaçlar, vücutta ağrı hissini azaltırken aynı zamanda güçlü bir haz duygusu oluşturabilir.

Zamanla kullanıcı, ilacı almak için yoğun bir arzu hisseder ve ilacı bırakmakta zorlanır. ABD’deki OxyContin ve benzeri reçeteli opioidlerin yanlış ve aşırı kullanımı, milyonlarca kişide bağımlılık sorununa ve ciddi sağlık risklerine yol açmıştır.

ABDULLAH AYDEMİR

