YDS cevap anahtarını görüntüleme ekranı! YDS soruları ve cevap anahtarı kağıdı yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sona erdi. Sınavın hemen ardından adaylar, hem soruların tamamını hem de cevap anahtarını görüntüleme ekranının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarı kağıdını ne zaman erişime açacağı merak konusu oldu.
- 2025 YDS/2 sınavının soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.
- Cevap anahtarı kısa süre içinde yayınlanacak.
- Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.
YDS maratonunu tamamlayan binlerce aday, sınavda yaptıkları işaretlemeleri kontrol edebilmek ve tahmini puanlarını hesaplayabilmek adına heyecanla ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya başladı.
Sınav güvenliği sebebiyle soruların ve cevapların yayınlanma süresİ, ÖSYM tarafından belirlediği kuralları çerçevesindedir.
YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KAĞIDI YAYINLANDI MI?
Şu an itibarıyla ( 16 Kasım 2025 Pazar, sınav sonrası), 2025 YDS/2 sınavının soruları ve cevap anahtarı kağıdı açıklanmıştır.
YDS CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. YDS cevap anahtarı kağıdının da sınavın ardından kısa süre içinde açıklandı.
Adaylar, sınav sorularının tamamına, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Bugün itibarıyla YD/2 sınav sonuçlarının açıklamasına 19 gün kalmıştır.