İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri’de bir lüks oto galeride yaptığı kahvaltı nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Galerideki yüksek segment araçlar ve hazırlanan gösterişli kahvaltı masası, görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte kısa sürede dikkat çekti.

ARI’NIN SÖZLERİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Videoda Rasim Arı’nın, "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için." ifadelerini kullanması da tartışmaları artırdı. Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara sebep oldu.

Lüks kahvaltıdan kareler

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN GÖZLER AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Lüks araçların ve mükellef sofranın yer aldığı ortamda çekilen görüntülerle ilgili eleştiriler sürerken, konunun kamuoyunda geniş yankı bulduğu görüldü. Tepkilerin artması üzerine birçok kullanıcı, belediye başkanından açıklama beklemeye başladı.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ABDULLAH AYDEMİR

