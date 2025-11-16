İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan lüks araçlar arasında mükellef kahvaltı!
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de bir lüks oto galeride yaptığı kahvaltı ile sosyal medyada gündem oldu. Gösterişli kahvaltı masası ve lüks araçların bulunduğu ortamda, Arı'nın, "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için." sözleri sosyal medyada tepki çekti.
- Görüntülerin paylaşımıyla birlikte konunun kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine belediye başkanından açıklama bekleniyor.
- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.
Videoda Rasim Arı’nın, "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için." ifadelerini kullanması da tartışmaları artırdı. Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara sebep oldu.
Lüks araçların ve mükellef sofranın yer aldığı ortamda çekilen görüntülerle ilgili eleştiriler sürerken, konunun kamuoyunda geniş yankı bulduğu görüldü. Tepkilerin artması üzerine birçok kullanıcı, belediye başkanından açıklama beklemeye başladı.
Sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.