MKE'nin yerli geliştirdiği 'Tolga' Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya'daki testlerde insansız hava araçlarını başarıyla etkisiz hale getirdi. Sistem, hem elektronik karıştırma hem de antidron mühimmatıyla düşük irtifa dronlarını imha ederek Türkiye'nin dron savunma altyapısını güçlendirecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., yerli mühendislik ile geliştirilen 'Tolga' Yakın Hava Savunma Sisteminin testlerini başarıyla tamamladı. Konya’daki Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen testlerde, senaryoya göre saldırı düzenleyen insansız hava araçları (İHA) etkisiz hale getirildi.

Sistem, mini ve mikro İHA’lar, taktik dronlar, seyir füzeleri ve akıllı mühimmatlara karşı katmanlı hava savunma yeteneği sunuyor. Testler, hem 'soft-kill' hem de 'hard-kill' senaryoları çerçevesinde yürütüldü.

Soft-kill senaryosunda, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki düşman dronu radar ile tespit edilip elektro-optik sistemlerle teşhis edildikten sonra elektronik karıştırma yöntemleriyle düşürüldü. Hard-kill senaryosunda ise araç üstü monte 12.7 mm ve 20 mm’lik silah sistemleri ile antidron mühimmatı kullanılarak, hedefler yakın menzilde ve düşük irtifada imha edildi.

SAVAŞTAKİNE BENZER MODELLER

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, testlerin ardından yaptığı açıklamada, Tolga sisteminin gerçek hedefler ve senaryolarla yapılan atışlarda başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Keleş, testlerde kullanılan dron türünün Rusya-Ukrayna savaşında yoğun şekilde kullanılan modellerle benzer olduğunu ifade etti.

Tolga, Konya'da gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı.

"DÜNYANIN EN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞU SİSTEMLER"

Tolga sisteminin komuta-kontrol, radar, elektro-optik, elektronik karıştırıcı ve silah sistemleri ile birlikte entegre çalışarak tespit, teşhis, angajman ve imha döngüsünü kapsayan kapsamlı bir çözüm sunduğunu aktaran Keleş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilan ettiği Çelik Kubbe'nin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bunun da canlı örneklerini burada hep beraber görmüş olduk. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler. Çünkü dron tehditleri, çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu."

'ÜRETİME HAZIRIZ' VURGUSU

Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra uluslararası pazarda da önemli bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini vurgulayan Keleş ayrıca, Tolga sisteminin seri üretimi için altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve hem mühimmat hem de silah sistemlerinde üretime hazır olduklarını ifade etti.

Keleş, "Bugünkü testlerde hedefler, çok az mühimmat kullanılarak, çoğu ilk birkaç atışta etkisiz hale getirildi. Bu da hem sistemin başarısını hem de özgüvenimizi artırdı" dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

