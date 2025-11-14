15-16 Kasım 2025 tarihleri yaklaşırken, hafta sonu herhangi bir sınav olup olmadığı öğrenciler ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM ve MEB takvimleri güncel olarak takip edilirken, özellikle yabancı dil sınavına hazırlananlar YDS/2 ile ilgili son duyuruları merak ediyor.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu tek bir merkezi sınav uygulanacak. 16 Kasım Pazar günü 2025-YDS/2 yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı gerçekleştirilecek. YDS/2, yılda iki kez yapılan yabancı dil yeterlilik sınavlarından biri olduğundan, çok sayıda aday tarafından yakından takip ediliyor.

Sınava girecek adaylara yönelik resmi bilgilendirmede kimlik belgesi eksikliği nedeniyle sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı belirli saatlerde açık olacağı duyuruldu. Kimlik kartı kayıp olan veya fotoğrafsız nüfus cüzdanına sahip adayların bu hizmetten yararlanarak sınava giriş için geçici kimlik belgesi alabilecekleri belirtildi.

15-16 KASIM'DA HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu, yalnızca 16 Kasım Pazar günü YDS/2 uygulanacak. 15 Kasım Cumartesi günü ÖSYM veya MEB tarafından açıklanan herhangi bir merkezi sınav bulunmuyor. Hafta sonu içerisinde yalnızca dil sınavına girecek adaylar için hazırlık süreci devam ediyor.

YDS/2 sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adayların sınav salonlarına en geç 10.00'a kadar giriş yapması gerekecek. Belgelerinde eksiklik olan adaylar için İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 arasında açık olacak ve geçici kimlik belgesi düzenleyecek. Sınav, ÖSYM’nin belirlediği tüm merkezlerde eş zamanlı uygulanacak.

YDS NE ZAMAN KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

16 Kasım Pazar günü düzenlenecek YDS/2 sınavı 10.15'te başlayacak. 180 dakika sürecek sınav 13.15'te sona erecek. Toplam 80 sorudan oluşuyor.

İREM ÖZCAN

