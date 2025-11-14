ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Adaylar, DHBT sınav ve başvuruların tarihlerini araştırıyor.

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini erişime açtı ve KPSS kapsamındaki Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ile ilgili beklenen tarihler belli oldu. Sınava hazırlanmayı sürdüren adaylar, hem sınav gününü hem de başvuru sürecini net şekilde öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM’nin duyurduğu DHBT 2026 takvimine dair tüm ayrıntılar…

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, ÖSYM’nin takvimine göre 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav tek oturum halinde uygulanacak ve adaylar Din Hizmetleri alanına yönelik bilgi ölçümünden geçecek. DHBT, KPSS lisans sınavının ilgili alan puan türlerini tamamlayan önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Sınav, her yıl olduğu gibi ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri, sınav günü kimlik ve belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. 2026 DHBT için sınav saati 10.15 olarak duyuruldu ve sınav 11.15’te sona erecek. 10.00’dan sonra adaylar salona alınmayacak.

2026 DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurularını tamamlamayan adaylar için geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak belirlendi. Geç başvurularda sınav ücreti, ÖSYM’nin belirlediği ek ücret farkıyla birlikte ödenecek.

Başvuru işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde fotoğraflarının güncel olması, eğitim bilgilerinin sistemde doğru görünmesi ve sınav ücretini süresi içinde yatırmaları gerekiyor. Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

2026 DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DHBT sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

İREM ÖZCAN

