ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 yılı sınav takvimini yayımladı. 14 Kasım 2025 sabahı erişime açılan takvimde KPSS’den MSÜ’ye, DGS’den ALES ve YDS’ye kadar tüm sınavların yapılacağı tarihler açıklandı.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2026 ÖSYM sınav takvimi, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30 itibarıyla ÖSYM’nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar takvim üzerinden yalnızca sınav tarihlerini değil, aynı zamanda başvuru ve geç başvuru günlerini de inceleyebiliyor.

Takvimin yayımlanmasıyla birlikte yıl boyunca uygulanacak tüm merkezi sınavların planı netleşmiş oldu. Bu kapsamda, 2026’da yapılacak YKS, DGS, MSÜ, KPSS, ALES, YDS gibi önemli sınavlar için hazırlık yapan adaylar sınav dönemlerini şimdiden planlayabilecek.

2026 KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre 2026 yılının en kritik sınavlarından bazıları şöyle takvimlendirildi:

2026 KPSS tarihleri:

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026

KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum: 13 Eylül 2026

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 12 Temmuz 2026

2026 DGS: 19 Temmuz 2026

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 1 Mart 2026

2026 ALES Tarihleri:

ALES/1: 10 Mayıs 2026

ALES/2: 26 Temmuz 2026

ALES/3: 29 Kasım 2026

2026 YDS Tarihleri

YDS/1 (İngilizce): 5 Nisan 2026

YDS/2 (İngilizce): 22 Kasım 2026

YDS (Arapça/Rusça): 28 Haziran 2026

2026 ÖSYM TAKVİMİ

