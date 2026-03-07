Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın röntgenini çekti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili kulübün yaşadığı süreci ve gelinen son noktayı anlattı.

Süper Lig'de geride kalan 24 haftada topladığı 51 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke, kulübün son yıllarda önemli bir değişim sürecinden geçtiğini vurguladı.

TABLO OLUMLU

Alınan kararlar ve ortaya konan emek sayesinde gelinen noktada olumlu bir tablo oluştuğunu ifade eden Tekke "Yaklaşık 25 oyuncuyla kiralık ve satılık olmak üzere yollar ayrıldı. Yeni katılan oyuncuların geliş şekli, zamanlaması, sakatlıklar derken gerçekten zor bir süreçten geçtik. Ortada olumlu bir tablo var. Bana göre bu süreç beklentinin çok üzerinde gidiyor” şeklinde konuştu.

Fatih Tekke

"O BERABERLİĞİ YAKALAMAMIZ LAZIM"

"Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz” diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir anlamda Galatasaray maçını işaret etti.

Başkandan çalışanlara kadar herkesin ciddi emek verdiğini fade eden Fatih Tekke, “Tepkiler olabilir, kızgınlık olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Dolayısıyla endişe edilecek bir durum yok, iyi gidiyoruz. 'Şu an tam beraber gidiyoruz' diyemem. O beraberliği yakalamamız lazım, olumlu ve olumsuz şartta” ifadelerini kullandı.

