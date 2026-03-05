Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin ısrarı devam ediyor.

Trabzonspor’un yükselen değeri Paul Onuachu konusunda Arapların aşkı bitmiyor. Bordo mavililerin, yıllık 2 milyon avro ücret ödediği ve Gol Krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu Al Ahli’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Kulüpten ayrılmak isteyen Ivan Toney’in yerine düşünülen Onuachu için gözden çıkarılan yıllık ücret 8 milyon avro civarında. Golcü oyuncunun Trabzonspor’a aidiyet hissetmesi ise transfer ihtimalini zorlaştırıyor.



YOL UZUN HEDEF BÜYÜK

Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisinde hedeflerinin asla bir sezonluk çıkış olmadığını amaçlarının her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek olduğunu söyledi. Kulübün köklü karakterine vurgu yapan Doğan “Trabzonspor çok büyük bir markadır. Bu markanın değerini artırmak için şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal disiplin yönetim anlayışımızın temelidir. Bugün önemli mesafe aldık ama yol uzun, hedef büyük” ifadesini kullandı.

