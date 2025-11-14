2026 yılında düzenlenecek YKS’nin oturum tarihleri ve başvuru süreci ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, yılın en kritik takvimi olan YKS 2026, TYT ve AYT tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı.

ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimi’ni 14 Kasım 2025 itibarıyla erişime açtı. Takvimle birlikte üniversiteye giriş sınavı olan YKS’nin oturum tarihleri, başvuru süreci ve sonuçların açıklanacağı gün de netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hazırlanan milyonlarca aday, sınav takvimine göre hazırlık programını güncellemeye başladı. İşte YKS 2026 oturum tarihleri, başvurular ve sonuç takvimi…

2026 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2026 yılında 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilerek tüm adayların ilgili alanlarda ölçme ve yerleştirme sürecine katılması sağlanacak.

YKS’nin ilk günü olan 20 Haziran’da TYT uygulanacak. İkinci gün ise sabah oturumunda AYT, öğleden sonra ise YDT yapılacak. Böylece adayların üniversite tercih sürecine temel oluşturacak sınav performansları bu tarihlerde belirlenmiş olacak.

2026 TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ

2026 YKS’de 1. oturum TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. TYT, tüm adayların zorunlu olarak girdiği temel yeterlilik sınavıdır.

AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Sabah oturumu AYT olarak planlanırken, öğleden sonra YDT gerçekleştirilecek. Bu iki oturumla birlikte adayların alan bilgisi ve yabancı dil performansı ölçülmüş olacak.

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026’da başlayacak. Başvurular 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihler arasında ÖSYM AİS üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

